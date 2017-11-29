"Динамо" и "Шахтер" пробились в полуфинал Кубка Украины

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Среда, 29 ноября 2017, 23:13

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пробились в полуфинал Кубка Украины.

"Динамо" в Чернигове со счетом 2: 0 одолело местную "Десну". Счет в матче уже на шестой минуте открыл точным ударом Денис Гармаш. Во втором тайме "Десна" имела несколько моментов, чтобы сравнять счет, но забили снова гости. Уже в добавленное арбитром время свой второй мяч за основной состав "Динамо" провел молодой форвард Назарий Русин.

Без проблем вышел в 1/2 финала Кубка и "Шахтер". "Горняки" со счетом 4: 0 разгромили ровенский "Верес". На седьмой минуте поединка Феррйера вывел донецкую команду вперед. На 45-й и 63-й минуте результативные удары Бернарда и Марлоса увеличили счет до 3: 0. Точку в этой игре появился Бланко-Лещук, который забил гол на 83-й минуте.

Еще двумя полуфиналистами Кубка Украины стали ФК "Мариуполь" и СК "Днепр-1". Мариупольская команда сенсационно переиграла полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1. На гол Кулача гости из Мариуполя ответили мячами Борячука и Тотовицкого, которые арендованные у "Шахтера".

СК "Днепр-1" в двух дополнительных экстра-таймах со счетом 2: 1 одолел ФК "Львов". Основное время этой игры закончилось ничьей 1: 1.

Николай Аврамчук, УП

Темы: футбол Шахтер
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