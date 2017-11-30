Архитекторы – Кличко: единоличные решения являются поводом для отстранения

Архитекторы столицы убеждены, что мэр Киева Виталий Кличко нарушил нормы ряда законов, когда единолично подписывал меморандум с застройщиком территории бывшего Сенного рынка.

Об этом говорится в открытом письме Киевской городской организации Национального союза архитекторов Украины к мэру столицы.

"Мы архитекторы Киева вынуждены напомнить вам, что киевляне избирали мэра столицы как гаранта бесспорного выполнения законодательства Украины, государственных норм, правил и регламентов действующего Генерального плана на территории города Киева", - пишут архитекторы.

Они отмечают, что по действующему Генплану столицы, максимальная высота застройки на территории Центральной планировочной зоны Киева не может превышать 27 м.

"По действующему законодательству, должностные полномочия мэра столицы не предусматривают права единоличного принятия решений в градостроительной отрасли. Особенно непоправимо искажающие жизненную среду и откровенно противоречащие действующему Генплану ", - говорится в письме.

"Считаем, что это является действующим поводом для осуществления процедуры отстранения чиновников любого уровня", - подытожили архитекторы.

Как известно, 28 ноября Кличко заявил о компромиссе с заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка.

Согласно меморандуму, который подписали Кличко и застройщик, запланировано снижение высотности высоких зданий комплекса, который возводится.

В частности, в одном доме – на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом, в комплекс не будет зданий выше 19 этажей (около 60 м). Однако это значительно превышает разрешенную Генпланом высотность в 27 м.

Как известно, скандал с застройкой бывшего рынка вспыхнул еще 2015 году, когда здесь начали рыть котлован и забивать сваи.



В сентябре 2016 года Голосеевский райсуд наложил арест с запретомотчуждения на земельный участок бывшего рынка.



Но уже в ноябре 2016-го на улице Бульварно-Кудрявской, 17, где был Сенной рынок, возобновилось строительство, а в сети появился сайт по продаже квартир в будущих 5-25-этажных домах.



Активисты заявляют, что строительство на месте Сенного рынка не имеет всех необходимых документов, а на митингах против этой застройки они получают угрозы от "титушек".



Заказчик ЖК "Ярославов град" ООО "Эмпориум Пропертиз" утверждает, что имеет все необходимые документы на застройку, а к угрозам активистам не имеет никакого отношения.



Жители Киева требовали снижения высоты комплекса с запланированных 81 метра до разрешенных законом в этой части города 27 метров.