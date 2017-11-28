Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко заявляет о компромиссе с застройщиком Сенного рынка

Вторник, 28 ноября 2017, 16:41

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о подписании меморандума с заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КГГА.

Документ предусматривает, что будет снижена высотность высоких зданий комплекса, который возводится. В одном доме - на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.

"Наконец достигнут компромисс на котором настаивала общественность, активисты и местные власти. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены", – сказал после подписания документа мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что меморандум подписали мэр Киева и заказчик строительства - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Эмпориум Пропертиз" Александр Перехрест.

Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.

Как известно, скандал с застройкой бывшего рынка вспыхнул еще 2015 году, когда здесь начали рыть котлован и забивать сваи.

В сентябре 2016 года Голосеевский райсуд наложил арест с запретом отчуждения на земельный участок бывшего рынка.

Но уже в ноябре 2016-го на улице Бульварно-Кудрявской, 17, где был Сенной рынок, возобновилось строительство, а в сети появился сайт по продаже квартир в будущих 5-25-этажных домах.

Активисты заявляют, что строительство на месте Сенного рынка не имеет всех необходимых документов, а на митингах против этой застройки они получают угрозы от "титушек".

Заказчик ЖК "Ярославов град" ООО "Эмпориум Пропертиз" утверждает, что имеет все необходимые документы на застройку, а к угрозам активистам не имеет никакого отношения.

Жители Киева требовали снижения высоты комплекса с запланированных 81 метра до разрешенных законом в этой части города 27 метров.

Темы: Киевстроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Киев
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: