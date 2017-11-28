Кличко заявляет о компромиссе с застройщиком Сенного рынка

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о подписании меморандума с заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка.



Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КГГА.



Документ предусматривает, что будет снижена высотность высоких зданий комплекса, который возводится. В одном доме - на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.



"Наконец достигнут компромисс на котором настаивала общественность, активисты и местные власти. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены", – сказал после подписания документа мэр Киева Виталий Кличко.



Отмечается, что меморандум подписали мэр Киева и заказчик строительства - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Эмпориум Пропертиз" Александр Перехрест.



Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.

Как известно, скандал с застройкой бывшего рынка вспыхнул еще 2015 году, когда здесь начали рыть котлован и забивать сваи.



В сентябре 2016 года Голосеевский райсуд наложил арест с запретом отчуждения на земельный участок бывшего рынка.



Но уже в ноябре 2016-го на улице Бульварно-Кудрявской, 17, где был Сенной рынок, возобновилось строительство, а в сети появился сайт по продаже квартир в будущих 5-25-этажных домах.



Активисты заявляют, что строительство на месте Сенного рынка не имеет всех необходимых документов, а на митингах против этой застройки они получают угрозы от "титушек".



Заказчик ЖК "Ярославов град" ООО "Эмпориум Пропертиз" утверждает, что имеет все необходимые документы на застройку, а к угрозам активистам не имеет никакого отношения.



Жители Киева требовали снижения высоты комплекса с запланированных 81 метра до разрешенных законом в этой части города 27 метров.