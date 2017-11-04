Fitch и S&P прогнозируют дефолт Венесуэлы

Крупнейшие рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, заявив о высокой вероятности дефолта.

Об этом сообщает DW.

Fitch заявило, что Каракас ожидают многомиллионные выплаты по внешнему долгу до конца 2017 года и миллиардные - в следующем году.

В то же время Венесуэла планирует начать переговоры по реструктуризации долга - его сумма достигла примерно 133 млрд евро.

2 ноября президент Николас Мадуро заявил, что переговоры можно будет начать, как только правительство страны вернет долг государственной нефтегазовой компании PDVSA в размере 1 млрд евро.

Как сообщалось, накопленная инфляция в Венесуэле с начала 2017 достигла 248,6%.