Fitch та S&P прогнозують дефолт Венесуели

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Субота, 4 листопада 2017, 05:47

Найбільші рейтингові агентства Fitch та S&P знизили довготроковий кредитний рейтинг Венесуели, заявивши про високу ймовірність дефолту.

Про це повідомляє DW.

Fitch заявило, що на Каракас чекають багатомільйонні виплати за зовнішнім боргом до кінця 2017 року та мільярдні - у наступному році.

Водночас Венесуела планує розпочати переговори з реструктуризації боргу - його сума досягла приблизно 133 млрд євро.

2 листопада президент Ніколас Мадуро заявив, що переговори можна буде почати, як тільки уряд країни поверне борг державної нафтогазової компанії PDVSA у розмірі 1 млрд євро. 

Як повідомлялося, накопичена інфляція у Венесуелі з початку 2017 року досягла 248,6%.

Теми: дефолт
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