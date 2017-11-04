В Киеве без отопления остается более 300 домов

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Суббота, 4 ноября 2017, 10:29

В Киеве без отопления остается более 300 жилых домов из-за повреждения сетей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба политика.

По словам Кличко, значительное количество аварий связано с изношенностью теплосетей, а ремонтные бригады "делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать все аварийные ситуации".

Он добавил, что Киев прилагает усилия для решения проблемы изношенности сетей, "но это требует очень больших средств".

"В этом году заканчивается концессия с "Киевэнерго" и город рассматривает возможность либо передать все теплосети в муниципальное управление, либо привлечь международных операторов, которые могут взять сети в эффективное управление", - отметил Кличко.

Вместе с тем в КГГА сообщили, что принято решение о подключении к системе отопления учреждений бюджетной сферы, в частности, учреждений культуры, образования и т.п.

Речь идет о музеях, где хранятся исторические памятники, картинных галереях, а также о  ВУЗах, сообщили в КГГА.

При этом замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что нерешенный вопрос цены на газ для бюджетных учреждений "может привести к возникновению разницы в тарифах, что в дальнейшем может лечь на государственный бюджет".

Темы: Киев отопление
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