У Києві без опалення лишається понад 300 будинків

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Субота, 4 листопада 2017, 10:29

У Києві без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

За словами Кличка, значна кількість аварій пов’язана зі зношеністю тепломереж, а ремонтні бригади "роблять все, щоб у найкоротші терміни ліквідувати всі аварійні ситуації".

Він додав, що Київ докладає зусиль для вирішення проблеми зношеності мереж, "але це потребує дуже великих коштів".

"Цьогоріч закінчується концесія з "Київенерго" і місто розглядає можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління або залучити міжнародних операторів, які можуть взяти мережі в ефективне управління", - зазначив Кличко. 

Разом з тим у КМДА повідомили, що ухвалено рішення про підключення до системи опалення закладів бюджетної сфери, зокрема, закладів культури, освіти тощо.

Йдеться про музеї, де зберігаються історичні пам’ятки, картинні галереї, а також вищі навчальні заклади, повідомили у КМДА. 

При цьому заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що невирішене питання ціни на газ для бюджетних установ може призвести до виникнення різниці в тарифах, що в подальшому може лягти на державний бюджет.

Теми: Київ опалення
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