В Москве проходит "Русский марш", есть задержанные

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Суббота, 4 ноября 2017, 13:33

В Москве в районе Люблино проходит акция "Русский марш",  согласованный властями столицы РФ.

Кроме того в День русского единства еще один "марш" проходит у станции метро "Октябрьское поле", пишет "Новая газета"

Около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции участвуют в шествии. Они выкрикивают лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии.

Сторонники националистов уверены, что Белова и Демушкина осудили по политическим мотивам.

Несколько человек пытались вклиниться в колонну со стороны. Их увели в автозак, сообщает СМИ.

Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш. 

Как сообщает "Дождь", полиция задержала в Люблине более 10 человек, среди них сторонники движения "Черный блок". 

Согласно сообщению, на марше у одной из участниц произошла стычка с полицейским: женщина потеряла сознание, ее увезла машина скорой помощи. 

 
 
 
Фото - "новая газета", "дождь" 

По данным СМИ, четверо организаторов акции из пяти заявили об отказе от проведения "Русского марша" и стали отзывать с митинга своих сторонников. Пятый организатор акции согласился проводить марш. 

Темы: Росcия акции
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