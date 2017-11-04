Кличко поручил проверить перевозчиков из-за смертельного ДТП

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить перевозчиков столицы из-за гибели двух пешеходов после наезда маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", - отметил Кличко.

Также мэр Киева поручил проверить стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

Ранее киевская полиция сообщила, что в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.

"Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения. Выяснилось, что это - супруги, местные жители", - говорится в сообщении.

Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчина - в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Очевидцы происшествия рассказали правоохранителям, что мужчина и женщина находились на остановке общественного транспорта.

"Когда троллейбус остановился во второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку", - пояснили свидетели полицейским.

У водителей троллейбуса и маршрутки возьмут анализы, чтобы проверить, не были ли они в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полиция решает, открывать ли уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

Украинская правда