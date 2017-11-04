Полиция задержала водителя маршрутки, сбившего насмерть двух человек в Киеве

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Суббота, 4 ноября 2017, 20:54
pexels.com

Столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал двух людей в Киеве, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили правоохранители в Facebook.

"Водитель маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в случае доказательства вины мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свобода с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

"Если вы стали свидетелем ДТП или имеете видеозаписи момента его совершения, просим обратиться в следственное управление ГУНП в г. Киеве", - добавили правоохранители.

Как известно, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить перевозчиков столицы из-за гибели двух пешеходов.

Украинская правда

Темы: Киев ДТП полиция
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