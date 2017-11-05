В центре Харькова обстреляли авто, водитель погиб

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 10:10

В центре Харькова неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю "Audi", водитель иномарки погиб на месте.

Об этом утром 5 ноября сообщили в облуправлении Нацполиции.

По данным полиции, стрельба произошла возле одного из домов на ул.Клочковской около 23:30.

"Факт события внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК "убийство". Проводится комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

 

Украинская правда

Темы: Харьков убийство
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