У центрі Харкова обстріляли авто, водій загинув

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Неділя, 5 листопада 2017, 10:10

У центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", водій іномарки загинув на місці.

Про це вранці  5 листопада повідомили в облуправлінні Нацполіції. 

За даними поліції, стрілянина сталася біля одного з будинків на вул.Клочківській близько 23:30. 

"Факт події внесено до ЄРДр за ч. 1 ст. 115 КК "вбивство". Проводиться комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину", - повідомили у поліції. 

 

Українська правда 

Теми: Харків вбивство
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