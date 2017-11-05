На новогодние праздники украинцы будут отдыхать 6 дней
На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней.
Об этом говорится в cообщении "Правительственного курьера".
В частности выходные на Новый год продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно.
31 декабря и 7 января приходятся на воскресенье, в связи с чем 8 январю будет нерабочим днем.
"Таким образом выходными будут три дня подряд - 6, 7 и 8 января. Предпраздничных рабочих дней и укороченных на час дней не предусмотрено", - говорится в сообщении.
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