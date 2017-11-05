На новорічні свята українці відпочиватимуть 6 днів

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Неділя, 5 листопада 2017, 12:58

На Новий рік та Різдво українці відпочиватимуть 6 днів.

Про це йдеться у повідомленні "Урядового кур'єра". 

Зокрема Вихідні на Новий рік триватимуть три дні – з 30 грудня (субота) до 1 січня (понеділок) включно.

31 грудня та 7 січня припадають на неділю, тому 8 січня буде неробочим днем.

"Таким чином вихідними будуть три дні поспіль - 6, 7 і 8 січня. Передсвяткових робочих днів  та укорочених на годину не передбачено", - йдеться у повідомленні. 

Теми: святкування
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