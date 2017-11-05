В Большом театре в Москве не нашли взрывчатки - СМИ

Российские правоохранители не нашли взрывчаток в Большом театре в Москве.

Об этом сообщили в администрации театра, передает "ТАСС".

"Театр работает в штатном режиме", - сообщили в театре.

Также информагентство, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что проверка в здании завершена.

"Ничего подозрительного обнаружено не было", - сказал собеседник.

Проверку проводили три кинологических расчета со служебными собаками.

На время проверки из Большого театра были эвакуированы около 3,5 тыс. человек.

Как сообщалось, здание Большого театра на Театральной площади, торговые центры и кинотеатры в Москве эвакуировали вечером воскресенья из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.

Ложные анонимные сообщения в России начались в сентябре. Из-за этого во многих городах страны были эвакуированы торговые центры, школы, административные здания, вузы, кинотеатры, вокзалы и аэропорты.

Пока что после проверки взрывные устройства не обнаруживали.

Украинская правда