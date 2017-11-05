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В Москве эвакуировали людей из Большого театра и торговых центров - СМИ

Воскресенье, 5 ноября 2017, 17:34

Здание Большого театра на Театральной площади, торговые центры и кинотеатры в Москве эвакуировали вечером воскресенья из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.

Об этом сообщили российские СМИ.

"После того, как закончились наши дневные спектакли, поступил такой звонок. У нас спектакли были дневные, поэтому к моменту этого звонка они уже прошли. Сейчас cлужбы проверяют театр", - пояснили "РБК" в Большом театре.

Информацию о том, что театр эвакуировали из-за угрозы взрыва подтвердил источник российского информагентства "ТАСС".

"Из здания на Театральной площади, дом 1 идет эвакуация в связи с угрозой взрыва", - сообщил источник.

Также, по сообщению, из здания эвакуировали 3,5 тисяч человек.

В то же время источник агентства "РИА Новости" также сообщил о звонках с угрозой минирования, которые поступили в торговый дом ГУМ, а также гостиницу "Метрополь". Собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что в результате из этих зданий пришлось эвакуировать около 5 тысяч человек.

Кроме того, эвакуация вечером проводилась в кинотеатре "Факел" на востоке Москвы и в торговом центре "Дубровка".

Также сотрудник кинотеатра "Космик" рассказал "РБК", что эвакуация проводилась в торговом центре "Галерея Атлантис". Кроме того, были выведены люди из ТЦ "Атриум" и ТЦ "Дисконт" на улице Орджоникидзе.

Источник агентства "Интерфакс" рассказал, что более 500 человек были выведены из кинотеатра "Космос" на Проспекте мира. Кроме того, поступило анонимное сообщение о минировании Музея архитектуры имени Шусева на улице Воздвиженка и в ТЦ "Аэропорт", из которого были выведены более 1 тысячи человек.

Как известно, ложные анонимные сообщения в России начались в сентябре. Из-за этого во многих городах страны были эвакуированы торговые центры, школы, административные здания, вузы, кинотеатры, вокзалы и аэропорты.

Пока что после проверки взрывные устройства не обнаруживали.

Украинская правда

Темы: Росcия
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