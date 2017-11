Тайфун "Дэмри" во Вьетнаме: 27 погибших

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Дэмри" погибли 27 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, из зоны стихийного бедствия эвакуировали 30 тысяч человек.

