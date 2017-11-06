Тайфун "Дэмри" во Вьетнаме: 27 погибших

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Понедельник, 6 ноября 2017, 03:53

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Дэмри" погибли 27 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, из зоны стихийного бедствия эвакуировали 30 тысяч человек.

Из-за сильных дождей образовалось 30-километровое наводнение на федеральной трассе в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ.

Сообщается, что тайфун затопил более 4 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

В аэропортах Вьетнама отменены десятки авиарейсов.

Темы: стихийное бедствие
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