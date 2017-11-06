Онищенко подался на гражданство Германии – бургомистр

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Понедельник, 6 ноября 2017, 09:57

Народный депутат Украины Александр Онищенко подал документы на получение немецкого гражданства.

Как сообщил в интервью "Deutsche Welle" бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), украинский депутат сделал это еще несколько месяцев назад.

Бескен способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

"Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации все должно решиться позитивно", – заявил бургомистр в беседе с DW.

По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место проживания.

Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него, он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

Бескен пояснил, что способствует украинскому мультимиллионеру в паспортном вопросе, поскольку надеется, что Онищенко принесет пользу его общине.

Украинец пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне.

О проблемах с законом новоиспеченного односельчанина в Украине сельский глава слышал, однако "не берется давать этому оценку".

Сам Александр Онищенко отказался от общения с DW. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.

По данным ресурса, депутат планирует в будущем жить в Германии.

Как известно, Онищенко сбежал из Украины в прошлом году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность – и долгое время местонахождение депутата было широкой общественности неизвестно.

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет депутата в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргаздобыча". В результате действий депутата, заявляют в НАБУ, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен.

Онищенко уверяет, что уголовное преследование ведется по политическим мотивам – по указанию президента Украины Петра Порошенко.

Темы: Онищенко Германия
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