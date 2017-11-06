Онищенко подався на громадянство Німеччини – бургомістр

Народний депутат України Олександр Онищенко подав документи на отримання німецького громадянства.

Як повідомив в інтерв'ю "Deutsche Welle" бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), український депутат зробив це ще кілька місяців тому.

Бескен сприяє Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій із рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український мультимільйонер відіграє для його громади.

"Я кілька разів перепитував щодо стану справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за актуальною інформацією все має вирішитися позитивно", – заявив бургомістр у розмові з DW.

За його словами, Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання.

З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього, він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді.

Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні.

Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку".

Сам Олександр Онищенко відмовився від спілкування з DW. Його адвокати не відповіли на запитання редакції.

За даними ресурсу, він планує у майбутньому жити у Німеччині.

Як відомо, Онищенко втік з України торік, коли з нього зняли депутатську недоторканість – і тривалий час місцезнаходження депутата було широкому загалу невідомим.

Національне антикорупційне бюро звинувачує депутата у розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ПАТ "Укргазвидобування". В результаті дій депутата, заявляють у НАБУ, державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

Онищенко запевняє, що кримінальне переслідування відбувається з політичних мотивів - за вказівкою президента України Петра Порошенка.