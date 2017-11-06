Оккупированному Луганску перекроют воду из-за долгов

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Понедельник, 6 ноября 2017, 14:53

Луганское энергетическое объединение обесточит Петровскую насосную станцию ​​Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, именно полумиллионный город Луганск.

Об этом сообщает 6 ноября в Facebook "Луганское энергетическое объединение".

Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен (156 млн 965 тыс. грн) и постоянно растет.

"При этом долг сформировался как раз за счет долгов так называемой "ЛНР", поскольку 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию", - объясняют в компании.

Впервые механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области, задействовали в январе 2017 года.

Как известно, в начале декабря 2016 года Киев-за долгов останавливал подачу воды в ОРЛО.

Украинская правда

Темы: ОРДЛО долг
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