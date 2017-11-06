На Майдане в Киеве избили иностранного дипломата

В ночь на субботу на Майдане Независимости неизвестные избили работника одного из посольств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По словам 40-летнего потерпевшего, ночью он направлялся в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо.

"Утром служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию", - говорится в сообщении.

Представителя какого именно посольства побили в центре столицы в полиции отказали сообщать.

Однако, как стало известно "Украинской правде" из собственных источников, это представитель посольства США в Украине.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников и свидетелей, просматривают камеры наблюдения.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (Умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного Кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.

В частности, на улицах увеличено количество нарядов полиции, в состав которых вошли патрульные, кинологи, оперативники и другие полицейские.