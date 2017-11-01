На улицы Киева и области вывели дополнительные наряды полиции

Полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Украины.

Соответствующий приказ отдал глава НПУ Сергей Князев.

Согласно сообщению, такое решение связано с совершением "на территории Киевской ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки".

"Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, в аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей", - отметил Князев.

По его словам, эти профилактические меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации - противодействие преступным организациям и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия.

В частности, на улицах увеличено количество нарядов полиции, в состав которых вошли патрульные, кинологи, оперативники и другие полицейские.

Пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" объяснил, что причиной этих мероприятий, в частности, является взрыв в Киеве 25 октября, во время которого погибли два человека и трое получили ранения, среди которых нардеп Игорь Мосийчук. А также убийство экс-участницы батальона "Киев-2" Амины Окуевой 30 октября.

По его словам, к патрулированию улиц и автодорог будут привлечены все подразделения полиции и Нацгвардии.

Тракало также заметил, что полиция обращается к жителям столицы и Киевской области с просьбой с пониманием относиться к таким мерам, поскольку работники полиции могут просить граждан предъявить документы и осматривать их вещи и авто.

Как сообщалось, 331 октября секретарь СНБО Александр Турчинов поручил усилить антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине из-за террористических актов и убийства военнослужащей Амины Окуевой.

Евгений Кизилов, УП