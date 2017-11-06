Лидер белорусской оппозиции отсидел 5 дней за акцию против "Запад-2017"
В Беларуси после пяти суток ареста освободили оппозиционера Николая Статкевича, его ждут другие суды.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сам Статкевич после освобождения поздно вечером 5 ноября сообщил, что полиция предупредила его о "последствиях", если он продолжит "нарушать закон о публичных собраниях".
Он назвал это предупреждение "политическим давлением" и пообещал продолжать политическую и общественную деятельность.
Жена Статкевича Марина Адамович сообщила, что по почте получила постановление суда, в котором говорилось о том, что ее муж должен отбыть еще 10 суток ареста. Причиной, согласно решению суда, стал якобы несогласованный с властями "пикет" - так суд назвал приход друзей и журналистов в тюрьму 7 октября, когда Статкевич выходил из-под предварительного админареста.
Пока неизвестно, будет ли Статкевич отбывать этот срок и когда именно.
Как известно, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича задержали в Минске 30 октября. На следующий день он планировал визит в Киев.
Его приговорили к 5 суткам административного ареста за акцию против совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которая состоялась 8 сентября.
Он остался за решеткой на этот срок, но задержали его за участие в другой акции - "Марше возмущенных белорусов". Участники этой акции 21 октября протестовали против так называемого "налога на дармоедов", который ввел в отношении лиц без официального трудоустройства президент страны Александр Лукашенко.
За эту акцию Статкевича еще ждет отдельный суд и приговор.
Раньше в этом году оппозиционера уже арестовывали несколько раз: за последние 10 месяцев он провел за решеткой около 35 суток.
В 2010 году Николай Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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