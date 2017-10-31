Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси задержали лидера оппозиции, который собирался в Украину

Вторник, 31 октября 2017, 12:15

В Минске задержали лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. На следующий день он планировал визит в Киев.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его жену Марину Адамович.

По ее словам, правоохранители задержали Статкевича дороге домой 30 октября вечером. Это произошло через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ.

На следующий день у оппозиционера был запланирован визит в Киев, где ожидался его выступление на сессии Парламентской ассамблеи Euronest - форума парламентов стран-участниц "Восточного партнерства".

Официально о причинах задержания и месте содержания мужа жене не сообщали.

Николай Статкевич
Николай Статкевич
Фото: udf.by

Как известно, за последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шестое задержание политика в этом году.

В 2010 году Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Лукашенко, который правит в Беларуси с 1994 года, был переизбран на тех выборах, которые критики назвали сфальсифицированными.

Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме 5 лет по обвинению в организации массовых беспорядков.

Темы: Беларусьоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Беларусь
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: