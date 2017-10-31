В Беларуси задержали лидера оппозиции, который собирался в Украину
В Минске задержали лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. На следующий день он планировал визит в Киев.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его жену Марину Адамович.
По ее словам, правоохранители задержали Статкевича дороге домой 30 октября вечером. Это произошло через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ.
На следующий день у оппозиционера был запланирован визит в Киев, где ожидался его выступление на сессии Парламентской ассамблеи Euronest - форума парламентов стран-участниц "Восточного партнерства".
Официально о причинах задержания и месте содержания мужа жене не сообщали.
Как известно, за последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шестое задержание политика в этом году.
В 2010 году Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Лукашенко, который правит в Беларуси с 1994 года, был переизбран на тех выборах, которые критики назвали сфальсифицированными.
Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме 5 лет по обвинению в организации массовых беспорядков.