Председатель Николаевской ОГА позаимствовал пиар-ход у Кадырова

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Вторник, 7 ноября 2017, 01:33

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко повторил пиар-ход главы Чечни Рамзана Кадырова с объявлением конкурса на лучшее стихотворение.

На это обратил внимание журналист Андрей Лохматов.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отказался от подарка на день рождения в виде iPhone 10 и предложил подарить его тому, кто напишет лучшее стихотворение о Николаевщине.

Примечательно, что несколькими днями ранее глава Чечни Рамзан объявил розыгрыш iPhone 10, который ему подарила местная команда КВН. Кадыров взял подарок, но решил передарить его тому, кто в День народного единства России (который россияне празднуют 4 ноября) прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимира Путина.

"Прошло два дня. К главе Николаевской ОГА Алексей Савченко, которого и так часто сравнивают с Рамзаном Кадыровым за слишком похожи рубашки, сегодня приходят спортсмены, лидеры федераций и советник губернатора Максим Бревда, который говорит Алексей Юрьевич: "У вас скоро день рождения, мы бы хотели подарить вам айфон 10 ", - написал Лохматов.

В ответ на это Савченко предложил объявить конкурс на лучшее стихотворение о Николаевщине.

Как сообщают российские СМИ, Кадыров действительно подарил iPhone X третьекласснице из села Бено-Юрт, написавшей стихотворение о Владимире Путине.

Темы: Николаевская область Кадыров
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