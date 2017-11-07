Голова Миколаївської ОДА запозичив піар-хід у Кадирова

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко повторив піар-хід глави Чечні Рамзана Кадирова із оголошенням конкурсу на найкращий вірш.

На це звернув увагу журналіст Андрій Лохматов.

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко відмовився від подарунку на день народження у вигляді iPhone 10 і запропонував подарувати його тому, хто напише найкращий вірш про Миколаївщину.

Примітно, що кількома днями раніше глава Чечні Рамзан оголосив розіграш iPhone 10, який йому подарувала місцева команда КВН. Кадиров взяв подарунок, але вирішив передарувати його тому, хто в День народної єдності Росії (який росіяни святкують 4 листопада) прочитає кращий вірш про президента Росії Володимира Путіна.

"Минуло два дні. До глави Миколаївської ОДА Олексій Савченко, якого і так часто порівнюють з Рамзаном Кадировим за аж надто схожі сорочки, сьогодні приходять спортсмени, лідери федерацій і радник губернатора Максим Бревда, який говорить Олексію Юрійовичу: "У вас скоро день народження, ми б хотіли подарувати вам айфон 10", - написав Лохматов.

У відповідь на це Савченко запропонував оголосити конкурс на найкращий вірш про Миколаївщину.

Як повідомляють російські ЗМІ, Кадиров дійсно подарував iPhone X третьокласниці з села Бено-Юрт, яка написала вірш про Володимира Путіна