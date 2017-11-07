Эскендер Бариев: в Крыму 57 политических заключенных

В аннексированом Россией Крыму насчитывается 57 политзаключенных

Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев на пресс-конференции в Киеве, пишет Крым.Реалии.

Он отметил, что после того, как Россия передала осужденных в Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Турецкой Республике, на полуострове произошли новые задержания.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции отметила, что необходимо информировать о политических заключенных, содержащихся в Крыму и России.

"Более 50 символов сопротивления в аннексированом Крыму - это люди, которые находятся под судом или отбывающие наказание по политическим делам, и важно информировать об этих делах и других случаях нарушений прав и свобод в Крыму", - подчеркнула Эмине Джеппар.

Она добавила, что сейчас на полуострове 100 детей остались без поддержки родителей, которые стали жертвами репрессий.

Как известно, после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, которых обвиняют в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" .