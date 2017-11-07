Ескендер Барієв: у Криму 57 політичних в'язнів

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Вівторок, 7 листопада 2017, 06:06

У анексованому Росією Криму наразі налічується 57 політв'язнів

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв на прес-конференції в Києві, пише Крим.Реалії.

Він зазначив, що після того, як Росія передала засуджених у Криму Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза Турецькій Республіці, на півострові відбулися нові затримання.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на прес-конференції зазначила, що необхідно інформувати про політичних в'язнів, яких утримують у Криму й Росії.

"Більше ніж 50 символів опору в анексованому Криму – це люди, які перебувають під судом або відбувають покарання у політичних справах, і важливо інформувати про ці справи й інші випадки порушень прав і свобод у Криму", – підкреслила Еміне Джеппар.

Вона додала, що зараз на півострові 100 дітей залишилися без підтримки батьків, які стали жертвами репресій.

Як відомо, після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких звинувачують у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Теми: Крим політв'язні права людини Росія
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