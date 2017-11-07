В Донецке из-за снаряда погиб ребенок и еще двое пострадали – СММ

1592 просмотра
Вторник, 7 ноября 2017, 09:40

В захваченном боевиками Донецке один ребенок погиб и двое получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом.

Об этом сообщила Специализированная мониторинговая миссия ОБСЕ вечером 6 ноября в Facebook.

"Наблюдатели были в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом", – сообщила СММ по результатам обзора ряда локаций возле Донецка.

При этом LIGA.net со ссылкой на источник сообщает, что дети кинули кирпич в сторону снаряда на школьном стадионе, в результате чего произошел взрыв.

"Погибшему мальчику было девять лет, состояние двоих раненых детей - тяжелое, они в больнице", – отметил источник агентства.

Темы: Донецк Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В соцсетях сообщают об обстрелах в Донецке 5 ноября 2017, 21:39
В оккупированном Донецке певцы из РФ выступили по случаю российского праздника 5 ноября 2017, 11:53
Матиос просит людей заявлять, если у них отобрали имущество в Донецке 1 ноября 2017, 14:46
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ объявила подозрение еще трем по "делу Мартыненко"
Хроника 7 ноября. Саакашвили оставляет Одесчину, а коммунисты требуют колбасу по 2.20
Ващиковский Киев использует Варшаву
Эскендер Бариев: в Крыму 57 политических заключенных
Все новости
музыка

Резиденты Closer вошли в топ лучших диджеев мира

От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ

традиции

Байстрюки, сглаз, нехристи – чего боялись наши предки