Украина успешно испытала новые боеприпасы – Турчинов

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Вторник, 7 ноября 2017, 11:28

Состоялись успешные военные испытания дефицитных боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на военном полигоне в Девичках.

"Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как были уничтожены два наших мощных арсенала", - цитирует его слова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, испытали самую дефицитную группу боеприпасов, а именно: снаряды калибра 152 мм, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-миллиметровые мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение ВСУ.

Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.

Он отметил, что после начала серийного производства "у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов".

 
 
 

Украинская правда
Темы: армия оружие Вооруженные силы
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