ГПК хочет расследование относительно Гелетея и его охранников

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Вторник, 7 ноября 2017, 15:08

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в Администрацию президента Украины с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Об этом говорится в сообщении проекта "Радио свобода".

В частности, речь идет о привлечении им подчиненных для обслуживания собственного юбилея и в частных целях.

Юристы организации обращают внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Валерия Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала", говорится в обращении, в частности сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто.



Кроме того, в ГПК обращают внимание на то, что военнослужащий УГО Александр Зубко фактически выполнял функции личного водителя членов семьи Гелетея.

Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Также, журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Брия Луценко.

Темы: Администрация президента коррупция
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