ГПК хочет расследование относительно Гелетея и его охранников
Общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в Администрацию президента Украины с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.
Об этом говорится в сообщении проекта "Радио свобода".
В частности, речь идет о привлечении им подчиненных для обслуживания собственного юбилея и в частных целях.
Юристы организации обращают внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Валерия Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала", говорится в обращении, в частности сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто.
Кроме того, в ГПК обращают внимание на то, что военнослужащий УГО Александр Зубко фактически выполнял функции личного водителя членов семьи Гелетея.
Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.
Также, журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Брия Луценко.
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