Transparency International призывает Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде

Международная общественная организация Transparency International призывает украинского президента Петра Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Transparency International Украина призывает Президента Украины безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Представительство глобальной сети уверено, что нет необходимости создания дополнительной рабочей группы для обсуждения основных постулатов данного законопроекта", - говорится в заявлении.

"Организация убеждена, что основой для президентского законопроекта должны стать наработки группы экспертов с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которые были представлены в ее выводе 6 ноября, а именно: исключительная юрисдикция по делам, которые подаются со стороны НАБУ и САП, создание независимой апелляционной палаты; кандидаты на должности судей должны избираться на открытом конкурсе с участием международных партнеров; антикоррупционные судьи должны быть обеспечены вознаграждением высокого размера и достаточным уровнем безопасности ", - также подчеркивает TI Украины.

Кроме этого, организация призывает парламент поддержать законопроект после его внесения.

Как известно, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко может подать законопроект об антикоррупционном суд через две недели.