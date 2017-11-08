Transparency International закликає Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд

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Середа, 8 листопада 2017, 02:54
ВВС

Міжнародна громадська організація Transparency International закликає українського президента Петра Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Transparency International Україна закликає Президента України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Представництво глобальної мережі впевнене, що нема потреби створення додаткової робочої групи для обговорення основних постулатів даного законопроекту", - йдеться у заяві.

"Організація переконана, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, що були представлені у її висновку 6 листопада, а саме: виняткова юрисдикція щодо справ, які подаються з боку НАБУ і САП; створення незалежної апеляційної палати; кандидати на посади суддів повинні обиратися на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів; антикорупційні судді мають бути забезпечені винагородою високого розміру та достатнім рівнем безпеки", - також наголошує TI Україна.

Крім цього, організація закликає парламент підтримати законопроект після його внесення.

Як відомо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Порошенко може подати законопроект про антикорупційний суд за два тижні.

Теми: Антикорупційний суд Порошенко Верховна Рада
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