Сутки в АТО: 17 обстрелов, 2 погибших

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Среда, 8 ноября 2017, 06:28

За прошедшие сутки, 7 ноября, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, двое наших военных погибли, еще трое - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО в очередной раз обострилась. Во второй половине дня российско-оккупационные группировки усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения", - говорится в заявлении.

На Приморском направлении боевики били из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутового.

Также вооружения БМП оккупанты применяли на подступах к Николаевке, Водяному, Березовому.

В результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец ​​АТО получил боевую травму.

На Луганском направлении под огонь вражеских минометов попали позиции украинской армии возле Новотошковского.

После 18 часов противник продолжил обстрелы наших укреплений в районе Крымского. Сначала наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов. Ближе к полуночи противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров.

В результате обстрела двое украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.

Кроме этого, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по нашим укреплениям на шахте Бутовка.

Силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника.

Темы: АТО Донбасс
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