В аннексированном Крыму нашли повешенным "начальника" антимонопольной службы

Главу "крымского управления Федеральной антимонопольной службы" Тимофея Кураева обнаружили мертвым у себя дома.



Об этом сообщили в главном крымском управлении Следственного комитета, передает российское агентство "РИА Новости".



"Он найден мертвым у себя дома", - рассказал представитель ведомства.



Других подробностей не сообщается.



Российское издание "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, указывает, что его нашли повешенным.