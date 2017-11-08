В аннексированном Крыму нашли повешенным "начальника" антимонопольной службы
Главу "крымского управления Федеральной антимонопольной службы" Тимофея Кураева обнаружили мертвым у себя дома.
Об этом сообщили в главном крымском управлении Следственного комитета, передает российское агентство "РИА Новости".
"Он найден мертвым у себя дома", - рассказал представитель ведомства.
Других подробностей не сообщается.
Российское издание "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, указывает, что его нашли повешенным.
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