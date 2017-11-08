В аннексированном Крыму нашли повешенным "начальника" антимонопольной службы

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Среда, 8 ноября 2017, 09:50

Главу "крымского управления Федеральной антимонопольной службы" Тимофея Кураева обнаружили мертвым у себя дома.

Об этом сообщили в главном крымском управлении Следственного комитета, передает российское агентство "РИА Новости".

"Он найден мертвым у себя дома", - рассказал представитель ведомства.

Других подробностей не сообщается.

Российское издание "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, указывает, что его нашли повешенным.

Темы: Крым аннексия криминал
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