В анексованому Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби

Главу "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.

Про це повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, передає російське агентство "РИА Новости".

"Він знайдений мертвим у себе вдома", - розповів представник відомства.

Інших подробиць не повідомляється.

Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним.