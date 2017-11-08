В анексованому Криму знайшли повішеним "керівника" антимонопольної служби
Главу "кримського управління Федеральної антимонопольної служби" Тимофія Кураєва виявили мертвим у себе вдома.
Про це повідомили в головному кримському управлінні Слідчого комітету, передає російське агентство "РИА Новости".
"Він знайдений мертвим у себе вдома", - розповів представник відомства.
Інших подробиць не повідомляється.
Російське видання "Коммерсант", з посиланням на власні джерела, вказує, що його знайшли повішеним.
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