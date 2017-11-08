В Питере поиздевались над Лениным
В Санкт-Петербурге на памятнике Ленину написали красной краской "палач".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что российская полиция уже возбудила уголовное дело по факту вандализма.
Это сделали неизвестные рано утром 7 октября в Красносельском районе города.
"В парке неизвестный мужчина из хулиганских побуждений облил красной краской памятник Ленину, написал на груди памятника "палач", а также развесил на деревьях открытки с цитатами из текстов Ленина", - говорится в сообщении.
Сейчас памятник уже очищен от краски.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сказали, что проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого.
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