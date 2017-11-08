Дело ГПУ против экс-главы "Укрспецэспорта" могут закрыть - Луценко

Расследоваемое генеральной прокуратурой дело против экс-главы "Укрспецэспорта" Сергея Бондарчука могут закрыть из-за сокращения сроков досудебного расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

Это дело могут закрыть в связи с предусмотренными поправками в Уголовный процессуальный кодекс ограничением до 18 месяцев сроков проведения досудебного расследования.

Луценко сомневается в конструктивности утвержденных в октябре Верховной Радой поправок в УПК. Свои сомнения он привел на примере соответствующего дела в отношении экс-главы "Укрспецэспорта" Бондарчука.

"Это высокопоставленное лицо сбежало за границу. В этих рамках мы просим правой помощи у наших коллег из Западной Европы", - уточнил он.

Генпрокурор добавил, что такая помощь приходит как минимум через шесть месяцев, а иногда и в течение двух лет.

По словам Луценко, при таких условиях правоохранителям проблематично уложиться в регламентированные в обновленном КПК сроки проведения досудебного расследования в 6-18 мес.

"Как уложиться (следствию - ред.) в таких условиях в 6-12-18 месяцев для досудебного расследования?", - недоумевает Луценко.

Как известно, в мае 2016 года Бондарчук заявил, что попросил политубежища в Великобритании.

Украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 миллиона долларов. С июня 2015 он находится в розыске Интерпола. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.

Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат Украины, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Украина" и инициатор ее роспуска.

С 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звания Героя Украины.