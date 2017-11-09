Конгресс США согласовал оборонный бюджет с $350 млн для Украины

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Четверг, 9 ноября 2017, 03:49

Комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили "компромиссный" проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летальной оружия.

Об этом говорится в официальных объяснениях, обнародованных комитетами в среду, пишет Укринформ.

"Закон позволяет выделение $350 млн для предоставления Украине помощи в области безопасности, включая оборонную летальную помощь", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что закон содержит ограничения по выделению по крайней мере половины этих средств, пока глава Пентагона не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для реализации институциональной реформы в сфере обороны.

В целом же, для противодействия российской агрессии оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает выделение $4,6 млрд в пределах Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиления оборонного потенциала США в Европе.

Кроме того, предусматривается выделение $100 млн в рамках Европейской инициативы предотвращения угроз в рамках оборонных программ для стран Балтии. Документ также уполномочивает выделить $58 млн для ответа на нарушение Россией договоров о сокращении вооружений.

В целом же на оборонные нужды предусматривается выделение $ 700 млрд, что на $ 26,1 млрд превышает официальный запрос президента.

Для окончательного утверждения законопроект должен пройти всеобщее голосование в Палате представителей и Сенате, после чего его должен подписать президент США.

Темы: оружие Донбасс США Росcия
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