Конгрес США узгодив оборонний бюджет із $350 млн для України

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Четвер, 9 листопада 2017, 03:49

Комітети з питань Збройних сил США Палати представників і Сенату затвердили "компромісний" проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, що передбачає $350 млн для України, в тому числі у вигляді летальної зброї.

Про це йдеться в офіційних поясненнях, оприлюднених комітетами у середу, пише Укрінформ.

"Закон дозволяє виділення $350 млн для надання Україні допомоги в галузі безпеки, включаючи оборонну летальну допомогу", - зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що закон містить обмеження щодо виділення принаймні половини цих коштів, поки глава Пентагону не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для реалізації інституційної реформи у сфері оборони.

Загалом же, для протидії російській агресії оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає виділення $4,6 млрд в межах Європейської ініціативи стримування для підтримки союзників НАТО та посилення оборонного потенціалу США в Європі.

Крім того, передбачається виділення $100 млн в рамках Європейської ініціативи запобігання загрозам в рамках оборонних програм для країн Балтії. Документ також уповноважує виділити $58 млн для відповіді на порушення Росією договорів про скорочення озброєнь.

Загалом же на оборонні потреби передбачається виділення $700 млрд, що на $26,1 млрд перевищує офіційний запит президента.

Для остаточного затвердження законопроект має пройти загальне голосування в Палаті представників і Сенаті, після чого його має підписати президент США.

Теми: зброя Донбас США Росія
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