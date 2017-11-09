В Японии дрон упал на толпу, пострадали 6 человек

1661 просмотр
Четверг, 9 ноября 2017, 09:29

В Японии во время праздничных мероприятий на отдыхающих упал квадрокоптер и ранил 6 человек, среди которых и дети.

Об этом сообщает "Интерфакс- Украина" со ссылкой на "The Japan Times".

По данным издания, инцидент произошел в префектуре Гифу во время праздничного мероприятия. Дрон разбрасывал сладости над отдыхающими в парке города Огаки, когда вдруг не справился с управлением и врезался в группу людей.

Сообщается, что пострадали шесть человек в возрасте от 5 до 48 лет.

В публикации отмечают, что по данным организаторов мероприятия, человек, который руководил квадрокоптером, получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта страны. Его уже допросила полиция.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Рада приняла реформу жилищно-коммунальной сферы
НАПК нашло у чиновника АП незадекларированные автомобили и доходы
Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии
Хроника 9 ноября. Победа Трампа шокирует, а анекдоты о Януковиче становятся мейнстримом
Все новости
исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

рецепты

Что готовить в ноябре: рецепты блюд из сезонных продуктов

фото

Как отметили годовщину ЗУНР во Львове