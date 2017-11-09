В Японии дрон упал на толпу, пострадали 6 человек

В Японии во время праздничных мероприятий на отдыхающих упал квадрокоптер и ранил 6 человек, среди которых и дети.

Об этом сообщает "Интерфакс- Украина" со ссылкой на "The Japan Times".

По данным издания, инцидент произошел в префектуре Гифу во время праздничного мероприятия. Дрон разбрасывал сладости над отдыхающими в парке города Огаки, когда вдруг не справился с управлением и врезался в группу людей.

Сообщается, что пострадали шесть человек в возрасте от 5 до 48 лет.

В публикации отмечают, что по данным организаторов мероприятия, человек, который руководил квадрокоптером, получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта страны. Его уже допросила полиция.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.