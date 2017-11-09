Кабмин надеется, что Рада поддержит идею приватизации

609 просмотров
Четверг, 9 ноября 2017, 10:05

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что 9 ноября народные депутаты поддержат правительственный законопроект о приватизации государственного имущества.

"Сегодня парламент будет рассматривать правительственный законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества", – отметил он в Twitter.

"Консолидация вокруг важных для страны реформ стала доброй традицией этой парламентской осени. Надеюсь на конструктивную позицию парламентариев и на этот раз!", – добавил Гройсман.


"Сейчас в Украине насчитывается около 3500 государственных предприятий. Большинство из них неприбыльные. Какой выход? Честная и прозрачная приватизация", – подчеркнул он.

 
Twitter Гройсмана

Министерство экономического развития также высказалось в поддержку законопроекта №7066 в первом чтении.

Алена Рощенко, УП
Темы: приватизация Кабинет министров Верховная Рада Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Приватизация: как получить миллиарды из коррупционной кормушки 6 ноября 2017, 16:44
Гройсман предлагает не "тянуть под елку" с бюджетом 20 октября 2017, 12:43
ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине 5 октября 2017, 19:37
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Рада приняла реформу жилищно-коммунальной сферы
НАПК нашло у чиновника АП незадекларированные автомобили и доходы
Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии
Хроника 9 ноября. Победа Трампа шокирует, а анекдоты о Януковиче становятся мейнстримом
Все новости
исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

рецепты

Что готовить в ноябре: рецепты блюд из сезонных продуктов

фото

Как отметили годовщину ЗУНР во Львове