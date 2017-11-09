Нардеп "Самопомичи" намерена просить Раду забрать у нее мандат

Народный депутат фракции "Самопомич" Алена Бабак будет просить поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий.



Об этом она сказала журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я попрошу, чтобы поставили постановление (о снятии депутатских полномочий – ред.) на голосование в зал в повестку дня", – сказала нардеп.

Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.



Как сообщалось, Бабак заявляла, что после того, как Верховная Рада примет закон о жилищно-коммунальных услугах (№ 1581-д), она сложит с себя депутатские полномочия.

Как известно, Верховная Рада на заседании 9 ноября поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.