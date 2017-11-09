Нардеп "Самопомочі" збирається просити Раду забрати у неї мандат

2797 переглядів
Четвер, 9 листопада 2017, 11:43

Народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Бабак проситиме поставити до порядку денного сесії і на голосування постанову про зняття з неї депутатських повноважень.

Про це вона сказала журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я попрошу, щоб поставили постанову (про зняття депутатських повноважень - ред.) на голосування в зал до порядку денного", – сказала нардеп.

Вона нагадала, що регламентний комітет вже розглянув її постанову.

 
Олена Бабак хоче скласти мандат

Як повідомлялося, Бабак заявляла, що після того, як Верховна Рада прийме закон про житлово-комунальні послуги (№ 1581-д), вона складе з себе депутатські повноваження.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 9 листопада підтримала у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги.

Теми: Верховна Рада Самопоміч
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Активісти: В Раду протягують проект про "ручне" управління місцевою владою 9 листопада 2017, 11:33
Рада зробила черговий крок у реформі житлово-комунальної сфери 9 листопада 2017, 10:33
Кабмін сподівається, що Рада підтримає ідею приватизації 9 листопада 2017, 10:05
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Порошенко збирав БПП на Банковій увечері
Активісти: В Раду протягують проект про "ручне" управління місцевою владою
Призначено нового командувача сил АТО
Рада зробила черговий крок у реформі житлово-комунальної сфери
Усі новини
МОН пояснює

Як нацменшини вчитимуть українську в садочках і школі

виставка

Dance, Dance – про рейви на пострадянському просторі

інфографіка

Як нардепи голосували за виборчу реформу