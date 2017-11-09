Боевики 6 раз нарушили перемирие, потерь нет

52 просмотра
Четверг, 9 ноября 2017, 19:51

С полуночи в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы позиций сил АТО, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 ноября 2017.

"Так, на Луганском направлении боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорным пунктам возле Луганского", - говорится в сообщении.

С этой же оружия боевики вели огонь в районе Авдеевки. Под гранатометными обстрелами врага оказались защитники Водяного на Мариупольском направлении.

"В целом, с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие", - отмечают в штабе АТО.

Почти на каждый обстрел украинские бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.

Темы: Донбасс война АТО Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Без воды готовятся оставить оккупированные Первомайск и Кировск 9 ноября 2017, 08:39
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены 9 ноября 2017, 08:00
Конгресс США согласовал оборонный бюджет с $350 млн для Украины 9 ноября 2017, 03:49
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Заминирована" еще одна станция
Рыбалку отправили в отставку с должности главы финкомитета Рады
НАБУ назвало незаконной спецконфискацию средств Онищенко из Ощадбанка
В НАТО недовольны тем, как Украина адаптирует стандарты Альянса
Все новости
инфографика

Кто одобрял "ручное" назначение губернаторов

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 10-12 ноября

видео УП

Как на Черниговщине живут Москали