Хейли: В случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен

США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает BBC.

"Мы никогда не думали о войне с Северной Кореей, также и сегодня мы не ищем ее. Если война придет, это случится из-за продолжающегося акта агрессии, как мы видели вчера. И, если война придет, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен", - заявила Хейли.

Она также призвала Китай проявить лидерство и прекратить поставки нефти в КНДР, а все остальные страны – прекратить дипломатические отношения с Северной Кореей.

Как известно, Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР