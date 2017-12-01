Хейли: В случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен

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Пятница, 1 декабря 2017, 01:51

США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает BBC.

"Мы никогда не думали о войне с Северной Кореей, также и сегодня мы не ищем ее. Если война придет, это случится из-за продолжающегося акта агрессии, как мы видели вчера. И, если война придет, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен", - заявила Хейли.

Она также призвала Китай проявить лидерство и прекратить  поставки нефти в КНДР, а все остальные страны – прекратить дипломатические отношения с Северной Кореей.

Как известно, Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР

Темы: Северная Корея США ООН
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