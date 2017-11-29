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КНДР: Нова ракета може досягнути всієї території США

Середа, 29 листопада 2017, 05:10

Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Про це повідомляє Reuters.

Випробування ракети, яке відбулось 28 листопада, було успішним. Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.

У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.

Раніше Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що ракета злетіла вище, ніж всі попередні ракети запущені КНДР.

Ракета впала у виключній економічній зоні Японії. У зв’язку з цим прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН.

У Пентагоні підтвердили рішучість протистояти загрозам США і союзників.

"Я тільки скажу вам, що ми подбаємо про це", - заявив президент США Дональд Трамп у зв'язку із черговим запуском.

Держсекретар США Рекс Тіллерон заявив, що дипломатичний варіант вирішення ситуації на Корейському півострові залишається і закликав світову спільноту здійснювати економічний і дипломатичний тиск на КНДР.

У відповідь на північнокорейські випробування збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з КНДР.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСША
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