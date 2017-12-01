У Германии и США есть согласие по миротворцам ООН на Донбассе

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Пятница, 1 декабря 2017, 08:30

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддерживают размещение миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.

Об этом Габриэль заявил 30 ноября во время визита в Вашингтон, сообщает Zeit, передает "Европейская правда".

Сообщается, что Габриэль призвал к развертыванию миротворцев для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

После встречи с американским коллегой Тиллерсон, Габриэль заявил, что миротворцы ООН должны обеспечить соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

По его словам, между ним и Тиллерсон существует согласие в вопросе развертывания голубых касок.

Как известно, в России заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Темы: миротворцы Донбасс Германия США
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