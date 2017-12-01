В штабе АТО уточнили, где 30 ноября был ранен боец

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Пятница, 1 декабря 2017, 12:53

В зоне проведения антитеррористической операции 30 ноября получил ранение один боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера во время обстрела нашего опорного пункта вблизи населенного пункта Пески получил ранения один боец. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение", - сказал полковник.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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