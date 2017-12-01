В штабе АТО уточнили, где 30 ноября был ранен боец

В зоне проведения антитеррористической операции 30 ноября получил ранение один боец Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщил на брифинге в пятницу спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Вчера во время обстрела нашего опорного пункта вблизи населенного пункта Пески получил ранения один боец. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение", - сказал полковник.