Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Украинец владел преимуществом на протяжении всего поединка, который длился всего 6 раундов из двенадцати. После 6 раунда соперник отказался продолжать поединок.

Как сообщалось, для боя с украинцем Ригондо прибавил в весе сразу на две весовые категории.

Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.