Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
NoMasChenko pic.twitter.com/OD8C7LRsXt— Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2017
В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.
Украинец владел преимуществом на протяжении всего поединка, который длился всего 6 раундов из двенадцати. После 6 раунда соперник отказался продолжать поединок.
Как сообщалось, для боя с украинцем Ригондо прибавил в весе сразу на две весовые категории.
Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.
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